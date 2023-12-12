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الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة

Lebanon 24
12-12-2023 | 23:25
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى.

 
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وقالت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى واقتادت الكحلوت إلى جهة غير معلومة، كما قامت باحتجاز 70 من الطواقم طبية.

 

وطلبت القوات المقتحمة من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد.

 

وذكرت وكالة "وفا" أن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا امس، مستشفى كمال عدوان، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

 

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن "قوات الاحتلال جمعت الطواقم الطبية، والرجال النازحين، في ساحة مستشفى كمال عدوان".

 

وطالبت المصادر ذاتها، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر، بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.

 

وكان مدير المستشفى أحمد الكحلوت، قد أعلن الاثنين، أن "قوات الاحتلال قصفت قسم الولادة بشكل مباشر ما أسفر عن استشهاد سيدتين وطفليهما وبترت أقدام سيدة ثالثة".

  (روسيا اليوم)

 

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