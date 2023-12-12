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عربي-دولي

أصيب بنوبة قلبية مفاجئة وانهار على الأرض أمام الجميع... إغماء نائب خلال حديثه في البرلمان (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2023 | 23:41
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 سقط النائب التركي حسن بيتماز، البالغ 53 عاماً، أثناء إلقائه كلمة ينتقد فيها إسرائيل والحرب على غزة، فجأة على الأرض واصطدم رأسه بالرخام، ليهرع إليه كل من في القاعة،  وقدم أحد الأطباء الموجودين في الجلسة الإسعافات الأولية له، وقام بتدليك قلبه.
وقبل تعرضه للإغماء،  هاجم النائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض في كلمته سلوك تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال عن العدوان الإسرائيلي على غزة: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تبقى صامتة، يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا لن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تخلصتم منا فلن تتمكنوا من الهروب من الندم، وحتى لو نجوتم من عذاب التاريخ فلن تتمكنوا من الهروب من غضب الله".
 
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ورفع جوليزار بيشر كاراجا نائب رئيس البرلمان الجلسة لمدة 20 دقيقة، وتم إخراج بيتماز من البرلمان ونُقل إلى المستشفى.

ووصف بيان لاحق حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما بالخطيرة، وقال إن حياته ما زالت في خطر.

وكثيرا ما ينتقد بيتماز رغبة أردوغان في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدافئة التي حاول الحفاظ عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة قبل طوفان الأقصى. (الجزيرة)
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