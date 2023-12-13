Advertisement

عربي-دولي

"التعاون الخليجي" للناتو: يجب الضغط على الاحتلال لوقف مجزرة غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1140620-638380478009154773.jpg
Doc-P-1140620-638380478009154773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالب أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول الماضي.

 

وفيما ذكر بيان مجلس التعاون الخليجي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي وستولتنبرغ، قال الأخير في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنه التقى البديوي في العاصمة السعودية الرياض.

 

وحسب البيان "طالب أمين مجلس التعاون الخليجي ستولتنبرغ بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة السماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني".

 

وبحث الجانبان، وفق البيان، "آخر التطورات في قطاع غزة، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المجلس والناتو".

 

وأشار البديوي إلى أن "ما سببته الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، من تداعيات خطيرة للغاية، لها انعكاسات كبيرة على الأمن في المنطقة".

 

من جانبه، أشارستولتنبرغ في تغريدته على منصة "إكس" إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف شمال الأطلسي، السعودية".

 

ولفت إلى أنه "تشرف بالحديث مع البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثّمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي". (وكالات)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2023-12-13
02:30 | 2023-12-13
02:20 | 2023-12-13
02:18 | 2023-12-13
02:15 | 2023-12-13
01:46 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24