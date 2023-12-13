"التعاون الخليجي" للناتو: يجب الضغط على الاحتلال لوقف مجزرة غزة

طالب أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول الماضي.

وفيما ذكر بيان مجلس التعاون الخليجي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين البديوي وستولتنبرغ، قال الأخير في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنه التقى البديوي في العاصمة السعودية الرياض.

وحسب البيان "طالب أمين مجلس التعاون الخليجي ستولتنبرغ بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة السماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني".

وبحث الجانبان، وفق البيان، "آخر التطورات في قطاع غزة، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المجلس والناتو".

وأشار البديوي إلى أن "ما سببته الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، من تداعيات خطيرة للغاية، لها انعكاسات كبيرة على الأمن في المنطقة".

من جانبه، أشارستولتنبرغ في تغريدته على منصة "إكس" إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف شمال الأطلسي، السعودية".

ولفت إلى أنه "تشرف بالحديث مع البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثّمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي". (وكالات)