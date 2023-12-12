حرب إسرائيل على غزة.. هل حولت الحوثيين إلى قوة إقليمية؟

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مخاطر اكتساب جماعة الحوثي شعبية ونفوذا إقليميا من خلال هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، معتبرة أن هذا الأمر أحد النتائج السلبية لحرب إسرائيل على غزة، والتي تستغلها الجماعة لكسب الشرعية الدولية، وفقا للصحيفة.

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يقول محللون للصحيفة إن ميليشيا الحوثي اليمنية، التي تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتهاجم السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، تكتسب شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتبني نفوذا إقليميا يمكن أن يساعد في توسيع قوتها في الداخل.

وفي تصعيد كبير لأعمال الحوثيين ضد إسرائيل، ضربت الجماعة المدعومة من إيران ناقلة نرويجية، الاثنين، بصاروخ كروز، وهي واحدة من أولى ضرباتها الناجحة بعد أسابيع من التهديدات، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وحاول الحوثيون أيضا شن هجمات صاروخية وطائرات من دون طيار على جنوب إسرائيل، لكن تم إحباطها. وفي نوفمبر الماضي، اختطفوا سفينة تجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين، في البيانات التي أعلنوا فيها هجماتهم، أطلقوا على أنفسهم اسم "القوات المسلحة اليمنية"، متجاهلين وجود حكومة معترف بها دوليا وجماعات مسلحة أخرى متمركزة في جنوب البلاد.



ونشر محمد علي الحوثي، العضو البارز في حركة الحوثيين، الثلاثاء، تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح فيه مخاطر السفر في البحر الأحمر، وطلب من السفن عدم السفر إلى "الموانئ المحتلة في فلسطين" والاستجابة لأوامر "البحرية اليمنية".

وأوضحت الصحيفة أن الحرب في غزة خلفت شعورا بالأسى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفاقمت من غضب المواطنين تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، وفي بعض الحالات، تجاه حكوماتهم المدعومة من الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع هذا الشعور، ذكرت الصحيفة أن الناس في الشرق الأوسط بدأوا يشيدون بالحوثيين باعتبارهم إحدى القوى الإقليمية الوحيدة الراغبة في التصدي للحرب وتحدي إسرائيل بما هو أكثر من الانتقادات والإدانة اللفظية.

وكان الحوثيون، وهم مجموعة قبلية يمنية، قد سيطروا على جزء كبير من شمال اليمن منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، وزادوا قدراتهم العسكرية تدريجياً وحققوا نصرا فعالا في الحرب ضد التحالف الذي تقوده السعودية، والذي أمضى سنوات في محاولة هزيمتهم. وبعد أن هدأ القتال في اليمن إلى حد كبير، تتصرف الجماعة المسلحة حاليا كحكومة أمر واقع.

ووصفت الجماعة هجماتها الأخيرة بأنها حملة تضامن مع الفلسطينيين في غزة ضد القصف والحصار الإسرائيلي، والذي جاء ردا على هجوم حماس في السابع من تشرين الاول.

ونقلت الصحيفة عن الزميل في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، يوئيل غوزانسكي، قوله إن "التحركات الأخيرة للحوثيين حولتهم من قوة محلية وإقليمية إلى قوة ذات تأثير عالمي".

وأضاف غوزانسكي، وهو مسؤول إسرائيلي سابق: "في نهاية المطاف، ما يريدونه حقا هو حصة أكبر في اليمن، وربما يريدون القيام بذلك من خلال الانخراط في مشكلة عالمية".

ونقلت الصحيفة عن زميل أبحاث يمني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، مجموعة الأبحاث التي يقع مقرها في لندن، فارع المسلمي، قوله إن "حرب غزة تمثل فرصة كبيرة للحوثيين لاستغلالها لمساعدتهم في التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية يعترف بسيطرتهم على شمال اليمن، وبالتالي الاعتراف بشرعيتهم". (الحرة)