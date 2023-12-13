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عربي-دولي

بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة بمصر

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:25
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بدأ في مصر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدى ثلاثة أيام، وقد أغلقت في التاسعة مساء الثلاثاء (19:00 بتوقيت غرينتش) مراكز الاقتراع في الانتخابات.
 
ويبدو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة لست سنوات مقبلة شبه محسوم في ظل غياب منافسة حقيقية.
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ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة في أول يومين من التصويت نحو 45%، متجاوزة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018، لكن منتقدين شككوا في هذه الأرقام.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي طغت الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية يوم 18 كانون الأول الجاري، إضافة إلى السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع لدى الجمهور.

ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، إلى السلطة إثر إطاحته بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية 6 سنوات بدلا من 4 وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة. (الجزيرة)
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