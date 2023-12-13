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عربي-دولي

قلق كندي أسترالي ونيوزيلندي من تقلص "المناطق الآمنة" في غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:35
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أعربت كلّ من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، عن قلقها إزاء استمرار تقلّص "المناطق الآمنة" بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية.

 

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك صادر، امس، عن رؤساء وزراء كندا جاستين ترودو، ونيوزيلندا كريستوفر لوكسون، وأستراليا أنطوني ألبانيز.

 

وجاء في البيان المشترك أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون معاناة مستمرة يعيشها المدنيون الفلسطينيون".

 

وأضاف البيان أن على إسرائيل احترام القانون الدولي خلال دفاعها عن نفسها.

 

وتابع: "نواصل الشعور بالقلق العميق أمام أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة والمخاطر التي تواجه المدنيين الفلسطينيين".

 

وأكدت الدول الـ 3 رفضها "إجبار الفلسطينيين على النزوح، واحتلال قطاع غزة مجددا، وكذلك كافة أنواع الحصار".

 

البيان وصف أيضاً المستوطنين والعنف الذي يمارسونه بـ"غير القانوني"، معتبرا ذلك "عائقا كبيرا أمام حلّ الدولتين".

 

وطالبت الدول أصحاب البيان بضرورة استئناف "الهدنة الإنسانية" بين إسرائيل وحماس.

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