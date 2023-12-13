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عربي-دولي

بوريل ينتقد معارضة نتنياهو حل الدولتين

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:45
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انتقد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعارض تبني حل الدولتين.

 

وشدد على أن حق الدفاع عن النفس له حد مثل أي حق آخر، في إشارة إلى العدوان المتواصل على قطاع غزة.

 

وأشار بوريل خلال جلسة حول الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين.

 

وشدد على ضرورة العمل من أجل إيجاد  حل متوازن للمشكلة (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي).

 

وقال إن " المبدأ الأهم في الوقت الراهن الحؤول دون موت المزيد من الناس، وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع". (وكالات)

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