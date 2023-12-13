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عربي-دولي

السفير الروسي لدى واشنطن يحذر من تسرب الأسلحة الأميركية من أوكرانيا

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:55
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حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، من تسرب الأسلحة الأميركية من أوكرانيا إلى مناطق عدة في العالم.

 

وأضاف أنطونوف: "ليس فقط إلى شرق أوروبا تتسرب الأسلحة، بل أيضا إلى مناطق أخرى من العالم، حيث تنتشر هذه الأسلحة "بفضل" المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين".

 
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ولفت إلى أن الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع والمعاناة لآلاف الأشخاص.

 

واعتبر السفير الروسي أن "زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن عديمة الجدوى، حيث فشل في إقناع السلطات الأميركية بأن أوكرانيا أهم من أمن الولايات المتحدة". 

 

وشدد على أن "العقوبات الجديدة ضد روسيا وإمدادات الأسلحة لن تساعد كييف وأن "الأميركيين يخاطرون بالغرق في مستنقع النزاع الأوكراني" مشددا على أن لا شيء سيؤثؤ على أولويات السياسة الخارجية الروسية".

( وكالات)

 

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