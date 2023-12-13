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بكمين نصبته القسام.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم قائد مهمّ

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:08
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن مقتل ثمانية من عسكرييه بينهم ضباط في معارك شمالي قطاع غزة.
وأشار الجيش في بيانه إلى أن العسكريين الـ8 قتلوا بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، وبينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.
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وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية كيفية مقتل الجنود، حيث ذكر موقع  "كان" العبري أن قوة من الجيش الإسرائيلي وقعت أمس في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام في القوة، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين فأرداهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي بلغ 105. (روسيا اليوم)
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