أوامر ملكية جديدة في السعودية... تعيينات وإعفاءات!

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استكمال الإجراءات أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مستشارا خاصا للملك، بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.

وصدر أمر خادم الحرمين، بناء على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس، وفقا لما قضى به تنظيم الدارة، بجانب تعيينه أيضاً رئيسا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

فيما أعفت أوامر الملك نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، ليأتي عوضاً عنه، الأمير سعود بن مشعل نائبا لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة.

كما أُعفي نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان من منصبه، ليُعينَ بدلا منه الأمير سعود بن بندر نائبا لأمير المنطقة بالمرتبة الممتازة.

في السياق ذاته، جرى تعيين الأمير خالد بن سعود بن فيصل، نائبا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة، فضلاً عن تعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود نائبا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود، نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

إعفاءات وتعيينات

إلى ذلك، أُعفي محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبد الرحمن من منصبه، وتعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن تركي بن فرحان محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة تعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن فالح الفالح مساعدا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبد الله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

أيضاً تم تعيين خالد بن فريد بن عبد الرحمن حضراوي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمه نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، جرى تعيين مساعد بن عبد العزيز بن عبد الله الداود أمينا لأمانة مدينة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. (العربية)