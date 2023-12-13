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عربي-دولي

سويسرا.. البرلمان يصوت على طرد الجواسيس من البلاد

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:40
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طالب النواب السويسريون، امس، بتصويت في البرلمان بأن تطرد البلاد بشكل منهجي الجواسيس الأجانب الذين يعرضون الأمن الداخلي للخطر.

 

 ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها بوصفها دولة مضيفة، للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائياً. وكان قد صدر أخيراً تقرير عن الاستخبارات السويسرية يفيد بأن عدد هؤلاء الجواسيس كبير.

 

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعزيز المنافسة بين قوى عظمى، وجعل سويسرا التي تستضيف العديد من المنظمات الدولية، مركزاً للتجسس الروسي والصيني، وفق ما أفاد جهاز الاستخبارات السويسري في حزيران الماضي.

  

 وتقدّر الاستخبارات السويسرية أن الصين أرسلت عشرات الجواسيس إلى الدولة الواقعة في جبال الألب. لكن بخلاف روسيا، يلجأ الصينيون أكثر إلى أغطية غير دبلوماسية مثل التظاهر بأنهم علماء أو صحافيون أو رجال وسيدات أعمال.

 

لكنّ حزب اليمين المتطرف UDC والليبراليين عارضوا النص. وقال رولاند بوشل من حزب UDC إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلاً إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي على أمنها. وما زال يتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان اتخاذ قرار بشأن النص. (الشرق الوسط)

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