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عربي-دولي

زيلينسكي في واشنطن في مهمة صعبة والغرب غاضب.. هل تنقذ المفاوضات أوكرانيا؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:34
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن موافقته على تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بعدما منع مجلس الشيوخ إعطاء الموافقة على حزمة مساعدات ضخمة لكييف.
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وقبل استقباله بايدن له، عقد زيلينسكي اجتماعات عدة في الكونغرس وفي البيت الأبيض لتجنب أن توقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو الهدية الكبرى من الغرب وواشنطن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى محللون، أن الدول الغربية أصبحت على يقين مطلق بأن كلفة أي حرب ستكون باهظة للغاية، من هنا نفهم مكمن الفشل الاستراتيجي للسياسات الغربية في الدعوة للمفاوضات، سواءً في الحالة الأوكرانية أو الحالة الفلسطينية.

الغرب غاضب من عبء أوكرانيا
يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، إن السلام الدائم لا يتحقّق إلا بوساطة المفاوضات أو بوساطة الحرب، وتاريخيًا البشرية أكثر ميلًا للخيار الثاني؛ لذلك فالحرب أداة من أدوات السياسة لإجبار الخصم على القبول بتنازلات معينة فحسب، ومع ذلك، فإن الجنوح إلى المفاوضات يتطلب قيادات حكيمة وشجاعة تضع حدًا لسفك الدماء

وتابع: "يرفض الرئيس فلوديمير زيلينسكي، الاقتناع بهزيمة بلاده أمام القوة الروسية وأن رهانه على الغرب كان الخاسر منذ البداية، وهو الآن في ورطة كبيرة مع تراجع الدعم الأوروبي وعدم وضوح الصورة في الولايات المتحدة هل ستستمر في مساندته أم لا.".

ويضيف ملحم، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية": لاحظنا في الآونة الأخيرة، تزايد الدعوات الغربية لوضع حد للحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة مع اقتراب الهزيمة الاستراتيجية من إسرائيل وأوكرانيا وخاصة الأخيرة؛ إذ يعتبر أصحاب هذه الدعوات (أو معسكر السلام) أنه من الصواب إنهاء الحرب بغض النظر عن طبيعة الأهداف المنجزة على الأرض.(سكاي نيوز)



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