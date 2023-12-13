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عربي-دولي

أسلحة تشكل تهديدا إضافيا... طلبها زيلينسكي من بايدن

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:46
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن فلاديمير زيلينسكي طالب واشنطن خلال زيارته مؤخرا للولايات المتحدة بتزويد قوات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.
وقالت الصحيفة: "أثار زيلينسكي خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاجة بلاده إلى نسخة من صواريخ ATACMS بعيدة المدى".
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واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة، أن القرار الأميركي تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS أنه خطأ إضافي قد ترتكبه الإدارة الأميركية.
وأضاف أن مثل هذه الأسلحة تشكل تهديدا إضافيا، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع على خط التماس وروسيا قادرة على صدها.
وكانت تقارير غربية قد كشفت سابقا نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تسليم عدد محدود من صواريخ ATACMS الأميركية بشكل سري لأوكرانيا مؤخرا. (RT)
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