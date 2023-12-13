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عربي-دولي

الجيش الأميركي.. نصف المحاربين القدامى تعرضوا لمواد سامة أثناء خدمتهم

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:15
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أفاد زهاء نصف المحاربين القدامى في الجيش الأميركي البالغ عددهم 5 ملايين فرد، بتعرضهم المحتمل لمواد سامة مرة واحدة على الأقل أثناء خدمتهم العسكرية.

 

وعند الإعلان عن إجراء 5 ملايين فحص بموجب قانون جديد، كشفت وزارة شؤون المحاربين القدامى أن 2.1 مليون من المحاربين القدامى (43 بالمائة من الذين تم فحصهم) من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لمثل هذه المواد أثناء خدمتهم.

 

يمكن أن تظهر مجموعة متنوعة من حالات التعرض للسموم في هذه الفحوصات، ولكن الأكثر شيوعا هو التعرض لحفر الحرق (منطقة قاعدة عسكرية يجري فيها التخلص من النفايات، التي تمارسها القوات المسلحة الأمريكية في عمليات الانتشار في الخارج) ولمادة "العامل البرتقالي" السامة التي استخدمها الجيش الأمريكي في حربه على فيتنام. 

 

تم إطلاق الفحوص كجزء من قانون PACT، وهو قانون عام 2022 الذي وسع المزايا المقدمة للمحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة.

 

وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دينيس ماكدونو في بيان إن الفحوصات تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية واكتشاف "التحديات الصحية المحتملة في أقرب وقت ممكن". (روسيا اليوم)

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