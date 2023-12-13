ماسك يعرب عن قناعته: أوكرانيا ستخسر المزيد من أراضيها إن لم تقبل السلام مع روسيا

رجّح رجلا الأعمال إيلون ماسك، وديفيد ساكس أن تخسر أوكرانيا المزيد من الأراضي بما فيها مقاطعتا خاركوف شرقا وأوديسا في الجنوب الغربي وباقي خيرسون جنوبا، إن لم تقبل السلام مع روسيا.



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وأضاف ماسك تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي". وأيد ماسك مالك منصة "X" ما قاله رجل الأعمال الأميركي، ديفيد ساكس، في تغريدة على منصة "إكس"، إن أوكرانيا قد خسرت إلى الأبد شبه جزيرة القرم ودونباس ومعظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وقد تخسر خاركوف وأوديسا والمزيد من الأراضي حول مقاطعة خيرسون ما لم تقبل السلام مع روسيا.وأضاف ماسك تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي".

وجاء تعليق ماسك تزامنا مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية والمال.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء أنه وقع على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور شرق أوكرانيا، وقال فيتالي غانتشيف رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف إن وحدات الجيش الروسي حققت تقدما في المقاطعة وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.