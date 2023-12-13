مصر.. مؤشرات أولية لنتائج الإنتخابات تظهر فوز السيسي بفارق كبير

بعد انتهاء المصريين من الإدلاء بأصواتهم وإغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات المصرية، أظهرت مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وحصوله على نسبة تتجاوز 80% من الأصوات.

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وأعلن عدد من اللجان العامة نتائج فرز الأصوات والتي أظهرت تقدم السيسي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، حيث تراوحت نسبة الأصوات التي حصل عليها السيسي بين 85 و95%.

ويتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت الانتخابات الرئاسية إقبالاً غير مسبوق، حسب ما أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية سارت بشكل مُرضٍ وبسلاسة. (العربية)