فلسطين ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

رحّب كل من الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس» بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار؛ لأسباب إنسانية في الحرب على غزة.

وأيّد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلَّفة من 193 عضواً، هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في «مجلس الأمن»، الأسبوع الماضي.

وحثّت السلطة الفلسطينية الدول التي صوّتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه.

وقال المسؤول في حركة «حماس»، عزت الرشق، في بيان، في وقت مبكر من اليوم، إن «حماس» ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار؛ لأسباب إنسانية في غزة، وتحثُّ المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار. (الشرق الأوسط)