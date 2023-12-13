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عربي-دولي

حادث جديد قبالة عمان واليمن... وتنبيه من البحرية البريطانية

Lebanon 24
13-12-2023 | 03:14
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وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية، نبهت البحرية البريطانية مجددا اليوم الأربعاء من وقوع حادثين.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث جنوب ميناء الدقم قرب سواحل عمان.
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كما أضافت في بيان نشرته على منصة إكس أن السلطات، التي لم تحددها، تحقق في المسألة.
أنشطة مثيرة للشبهات
 
وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم بأنها تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.
ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للشبهات.
وكان الحوثيون تبنوا أمس هجوماً جديداً على ناقلة نفط ترفع علم النرويج، وكرروا تهديداتهم للسفن والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
كما هدد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي السفن المبحرة محذراً إياها من الذهاب لإسرائيل، ومطالباً بـ "عدم تزوير هويتها من خلال رفع أعلام غير أعلام الدول المالكة لها"، وفق تعبيره.
ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الاول الماضي، أطلق الحوثيون العديد من التهديدات باستهداف جميع السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، أينما وجدت لاسيما في البحر الأحمر.
وهاجمت الجماعة الحوثية بالفعل سفنًا في البحر الأحمر. فخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي (كانون الاول 2023)، تعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية، ما دفع المدمرة "ماسون" الأميركية إلى التدخل.
كما استولى الحوثيون، الذين تدعمهم إيران، الشهر الماضي على سفينة الشحن "غلاكسي ليدر" ذات الملكية البريطانية والتي كانت لها صلات بشركة إسرائيلية.
كذلك، أطلقوا طائرات مُسيرة وصواريخ باليستية نحو إسرائيل، في تحركات أفادوا بأنها دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة. (العربية)
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