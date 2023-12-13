الانتهاء من ترميم نصب "الصاروخ الكبير" في موسكو

أعلنت قناة محافظ موسكو على تليغرام عن انتهاء أعمال ترميم نصب الصاروخ الكبير وتمثال كونستانتين تسيولكوفسكي الموجودين بمركز عموم روسيا للمعارض (VDNKh).

وجاء في منشور على القناة:"يعتبر هذا الموقع أحد مواقع التراث الثقافي الفيدرالية المهمة، وأحد المعالم الرئيسية في شمال موسكو".

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ظهرت فكرة إنشاء نصب الصاروخ وتخليد المنجزات الفضائية للاتحاد السوفيتي في روسيا بعد الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي لمدار الأرض عام 1957، وبعدها بعام تم الإعلان عن مسابقة لإقامة نصب تذكاري في موسكو، وتم اختيار مشروع لبناء نصب كبير لصاروخ فضاء يرتفع على عمود دخان.

لعب مصمم الصواريخ الشهير سيرغي كورولوف دورا رئيسيا في إنشاء النصب التذكاري، وقام بتأمين إمدادات التيتانيوم النادر اللازم لهذا الغرض وأشرف شخصيا على العمل، وتم افتتاح النصب التذكاري الذي يبلغ وزنه 250 طنا في تشرين الثاني 1964.





بدأت في موسكو العام الماضي أعمال ترميم هذا النصب، وأولت محافظة المدينة اهتماما كبيرا للمحافظة على النقوش والرسوم الموجودة عليه والتي تصور مستكشفي الفضاء.