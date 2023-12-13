Advertisement

عربي-دولي

الانتهاء من ترميم نصب "الصاروخ الكبير" في موسكو

Lebanon 24
13-12-2023 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1140693-638380613720647639.jpg
Doc-P-1140693-638380613720647639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قناة محافظ موسكو على تليغرام عن انتهاء أعمال ترميم نصب الصاروخ الكبير وتمثال كونستانتين تسيولكوفسكي الموجودين بمركز عموم روسيا للمعارض (VDNKh).
وجاء في منشور على القناة:"يعتبر هذا الموقع أحد مواقع التراث الثقافي الفيدرالية المهمة، وأحد المعالم الرئيسية في شمال موسكو".
Advertisement
 
ظهرت فكرة إنشاء نصب الصاروخ وتخليد المنجزات الفضائية للاتحاد السوفيتي في روسيا بعد الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي لمدار الأرض عام 1957، وبعدها بعام تم الإعلان عن مسابقة لإقامة نصب تذكاري في موسكو، وتم اختيار مشروع لبناء نصب كبير لصاروخ فضاء يرتفع على عمود دخان.
لعب مصمم الصواريخ الشهير سيرغي كورولوف دورا رئيسيا في إنشاء النصب التذكاري، وقام بتأمين إمدادات التيتانيوم النادر اللازم لهذا الغرض وأشرف شخصيا على العمل، وتم افتتاح النصب التذكاري الذي يبلغ وزنه 250 طنا في تشرين الثاني 1964.


بدأت في موسكو العام الماضي أعمال ترميم هذا النصب، وأولت محافظة المدينة اهتماما كبيرا للمحافظة على النقوش والرسوم الموجودة عليه والتي تصور مستكشفي الفضاء.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2023-12-13
04:41 | 2023-12-13
04:37 | 2023-12-13
04:30 | 2023-12-13
04:22 | 2023-12-13
04:10 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24