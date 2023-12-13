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البرلمان العراقي يرجئ جلسة اختيار رئيسه إلى إشعار آخر

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:10
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أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة اليوم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول.

 

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز، للبرلمان بناء على دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب.

 

ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات 18 كانون الأول.

 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية امس، أن مجلس النواب قرر «تأجيل جلسة لليوم، المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب الأربعاء بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن عدم حضور نوابها لجلسة الغد». 

  

وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تستمر أشهراً. 

 

 

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