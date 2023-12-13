Advertisement

عربي-دولي

3 كمائن قاتلة.. تفاصيل مثيرة عن إستهداف جنود إسرائيليين داخل أخطر أحياء غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1140704-638380625065998057.jpg
Doc-P-1140704-638380625065998057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل العملية التي قُتل فيها 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، في كمين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
Advertisement

وكشفت التحقيقات الأولية للعملية أنه تم تحديد بنايات مشبوهة في منطقة مزدحمة بالسكان في حي الرقبة في المساء، وخلال العملية، أُطلقت النيران باتجاه الجنود، ما أدى إلى نشوب معركة قصيرة انفجرت فيها أيضاً عبوة ناسفة باتجاههم، ما أدى إلى اضطراب بين القوات وإصابة الجنود.

بعد ذلك، باشر الفريق القتالي التابع للفرقة عملية إسعاف المصابين، حيث دخل عدد إضافي من الجنود إلى مبنى آخر، وفيه تم تفجير عبوة ناسفة أخرى، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة. 

كذلك، عملت قوة أخرى على إخراج الجنود بحرص هذه المرة لتحييد عناصر المقاومة، فيما شنت القوات الجوية هجوماً لإخفاء المنطقة وعزلها. وأدى هذا الحادث إلى مقتل 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم داخل المبنى، والبعض الآخر خارجه.

الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن أحد القتلى هو قائد الكتيبة 13، المقدم تومر غرينبرغ، الذي فقد أكثر من 41 جندياً يوم السبت الأسود "طوفان الأقصى" في غلاف غزة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي. 

وتم تكليف لواء "غولاني"، الذي فقد الكثير من الجنود والضباط في الشجاعية خلال عملية الجرف الصامد عام 2014، بالمهمة الأكثر تعقيداً في الحرب الحالية – وهي الاستيلاء على مركز الحي وتطهيره حيث تتمركز أقوى كتائب حماس.

ويضم وسط الحي القصبة والسوق والمدينة القديمة، وهي منطقة كثيفة السكان وعريقة يمتد تاريخها لعدة قرون. وفي تصريح له، يقول ضابط في لواء "غولاني": "أعطونا من 7 إلى 10 أيام للعمل هنا وضرب حماس بقوة، ولكن تطهير الشجاعية بالكامل يحتاج حوالي 6 أشهر".

وفي تقرير سابق، وصف المراسل العسكري لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أمير بوخبوط حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة، بأنه "أحد أخطر الأحياء في الشرق الأوسط"، بعد أن رأى ما واجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي من صواريخ وآبار وأنفاق وألغام نصبتها كتائب القسام.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 10 من عناصره، في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، إذ قال إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء "غولاني"، قُتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.

وقبل ساعات، أعلن الاحتلال مقتل ضابط في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "الرائد (احتياط) زفيكا لافي فوقي قُتل الإثنين متأثراً بجراحه"، دون تفاصيل أكثر، فيما ذكرت هيئة البث أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا "بجروح بالغة" في معارك بمناطق جنوبي القطاع.

ونقلت هيئة البث عن ناطق عسكري دعوته سكان بعض الأحياء في شمالي القطاع وجنوبه لمغادرة منازلهم والانتقال للمناطق "الآمنة" التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً، في إشارة إلى خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي قبل أيام حدد فيها مربعات سكنية قال إنها "آمنة". (عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2023-12-13
09:20 | 2023-12-13
09:19 | 2023-12-13
09:01 | 2023-12-13
08:53 | 2023-12-13
08:40 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24