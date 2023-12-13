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عربي-دولي

بعدما أثارت مشاهد مصافحتها لأحد الخاطفين بلبلة.. أول أسيرة إسرائيلية تطل مُجددا وتؤكد "لن ينجوا"

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:08
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أطلت الناشطة الإسرائيلية يوخفيد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عامًا من جديد، وذلك بعدما أثارت مشاهد إطلاق سراحها ضمن الدفعة الأولى للأسرى، الذين أفرجت عنهم حركة حماس قبل نحو شهرين بلبلة في إسرائيل.
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وأبدت يوخفيد التي أثارت ضجة عندما صافحت يد أحد خاطفيها تشاؤمها حيال من بقي من الأسرى الإسرائيليين في يد حماس.

كما أعربت عن اعتقادها بأنه لا يمكن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا بعد إطلاق سراح أولئك الذين ما زالوا محتجزين.

وقالت ليفشيتز التي لا يزال زوجها، عوديد في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، إن الوقت ينفد، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

كذلك أضافت محذرة: "عليهم أن يخرجوا اليوم.. وإلا فلن ينجوا"، في إشارة إلى عشرات الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حماس.

"نقص الهواء"
إلى ذلك، وصفت ليفشيتز الظروف التي احتُجزت فيها لأكثر من أسبوعين، ورسمت صورة قاتمة لما يمكن أن يواجهه الأسرى الباقون هناك.

وقالت "نقص الهواء في الأنفاق، فضلاً عن شح الغذاء والدواء، قد ينهك الأسرى".

كما أبدت تخوفها من أن يقل الاهتمام العالمي بهذا الملف مع الوقت، وأن يتراجع الضغط الدولي على حماس لإطلاق سراحهم.

من جهتها، اعتبرت ابنتها شارون أن عائلات الأسرى يشعرون أن هذا الأسبوع هو الأكثر أهمية. وأضافت قائلة "إذا لم يطلق سراح بعضهم خلال الأيام المقبلة فسيلقى معظمهم حتفهم".(العربية)




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