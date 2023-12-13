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عربي-دولي

"يونيسف" تدعو إلى تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار العام 2024

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:30
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أطلقت منظمة اليونيسف نداء لجمع تبرعات مقدارها 9.3 مليار دولار؛ من أجل مساعدة أكثر من 90 مليون طفل متضرر بنزاعات وكوارث مناخية في كل أنحاء العالم، في عام 2024.

 

وقالت رئيسة المنظمة التابعة للأمم المتحدة، كاثرين راسل، في بيان: «ما زال ملايين الأطفال يعانون أزمات إنسانية تزداد تعقيداً واتساعاً، ما يؤدي إلى استنزاف مواردنا بشكل أكبر»، في وقت يكافح جميع العاملين في المجال الإنساني لتمويل الحاجات المتزايدة في أنحاء العالم.

 

وأضافت راسل: «يجب أن يكون لدى الأطفال إمكان الوصول المستمر إلى الخدمات الأساسية، سواء أكانت في مجال الصحة أم مياه الشرب أم النظافة أم التعليم».

 

وتهدف هذه الأموال بشكل رئيسي إلى مساعدة أفغانستان (نحو 1.5 مليار) واللاجئين السوريين والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.

 

وبصورةٍ أعمّ، تهدف «اليونيسف»، من خلال هذا المبلغ، إلى تطعيم 17.3 مليون طفل ضد مرض الحصبة، ومعالجة 7.6 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحادّ، وتوفير التعليم لـ19.3 مليون طفل، ومياه الشرب لـ52.4 مليون، وحتى توفير دعم نفسي لـ26.7 مليون طفل ومُراهق. (وكالات)

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