لافروف يحذر: الوضع في غزة فظيع

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع في قطاع غزة فظيع، وإسرائيل تسوي أحياء سكنية كاملة بالأرض.وقال لافروف بمجلس "الاتحاد" في البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تعتقد أن لها كل الحق في القضاء على حماس بأي وسيلة"، وفق وكالة "تاس".كما أضاف: "يمكننا أن نرى في الوقت الحالي ما هي نتيجة مثل هذا المسار، في الواقع، يتم تسوية أحياء بالأرض، وقتل بالفعل، أكثر من 18 ألف مدني، وهذا الرقم يتزايد كل يوم وثلثاه من النساء والأطفال.. الوضع فظيع".يأتي ذلك وسط استمرار الحرب واحتدام المواجهات في بعض المناطق شمال وشرق قطاع غزة، فضلاً عن الجنوب ولاسيما في خان يونس. (العربية)