وسط تكرار الهجمات والتهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر، تكشفت تفاصيل عن هجوم جديد.

فقد كشف مسؤول أميركي أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب، اليوم الأربعاء.

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كما أضاف المسؤول، الذي تحدث من دون الكشف عن هويته أن سفينة حربية أميركية أسقطت في الوقت عينه طائرة مسيرة، يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث.

لكنه أكد أن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم.

متجهة نحو السويس.. تفاصيل هجوم آخر طال سفينة نفط

صور الأقمار الصناعية

في حين أظهرت صور أقمار صناعية أن السفينة المستهدفة، ناقلة نفط وكيماويات، كانت ترفع علم جزر مارشال، متجهة شمالا نحو قناة السويس، حسب ما نقلت أسوشييتد برس.

كما بينت أنها كانت قادمة من الهند، وعلى متنها طاقم أمني مسلح.

في المقابل، لم يتبن الحوثيون على الفور الهجوم.





وكانت الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن بالقرب من مضيق باب المندب، أثارت قلقاً دولياً على سلامة الملاحة، وتخوفاً أيضا من توسع الصراع.

خطر على السويس

فيما رسم هذا الهجوم الأخير اليوم، مخاوف جديدة من احتمال تعرض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر أيضا.

كما فاقم القلق من احتمال اتساع تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس المستعر في قطاع غزة.

وأتى هذا الهجوم الجديد بعد يوم من آخر هجوم تم، إذ أطلقت جماعة الحوثي ليل الاثنين الثلاثاء صاروخا نحو ناقلة ترفع علم النرويج في البحر الأحمر ، قبالة سواحل اليمن بالقرب من مضيق باب المندب. (العربية)