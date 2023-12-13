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عربي-دولي

خلال 24 ساعة.. كم بلغ عدد الغارات الإسرائيلية على غزة؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:46
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ أكثر من 250 غارة جوية على قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "الغارات استهدفت مقاتلي حماس"، مضيفاً أنه في إحدى الغارات، رصدت القوات خلية تابعة لحركة "حماس" في حي "الشجاعية" في مدينة غزة تستعد لإطلاق صواريخ على إسرائيل، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
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وأضاف أن الجنود وجهوا غارة جوية على الخلية، ونشروا مقطع فيديو للغارة.

وكانت  إسرائيل، أعلنت اليوم الأربعاء، مقتل 10 عسكريين في قطاع غزة، بينهم قائد كتيبة مشاة، لتصل حصيلة القتلى داخل الجيش الإسرائيلي إلى 115 عسكرياً منذ بدء العمليات البرية.

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