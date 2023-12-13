20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادث سير مروّع في دولة عربيّة.. رقم الجرحى مرتفع جدّاً وهذا عدد القتلى (صور)
Lebanon 24
13-12-2023
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استفاق الأردنيون اليوم الأربعاء على حادث سير مروع، فقد توفي 5 أشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب باتجاه الشمال الأردني، إثر انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سير على أوتوستراد جونية
Lebanon 24
جريحان بحادث سير على أوتوستراد جونية
13/12/2023 16:05:09
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: جريح جراء حادث سير في حوش الرافقة- بعلبك
Lebanon 24
الدفاع المدني: جريح جراء حادث سير في حوش الرافقة- بعلبك
13/12/2023 16:05:09
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق بعلبك... عباس تُوفي في حادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة على طريق بعلبك... عباس تُوفي في حادث سير مروّع
13/12/2023 16:05:09
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة أُصيبت فيه... حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك أب"
Lebanon 24
إمرأة أُصيبت فيه... حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك أب"
13/12/2023 16:05:09
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
حادث سير
الاردن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
Lebanon 24
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
13:49 | 2023-12-12
12/12/2023 01:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
11:20 | 2023-12-12
12/12/2023 11:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
16:25 | 2023-12-12
12/12/2023 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
14:07 | 2023-12-12
12/12/2023 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
14:48 | 2023-12-12
12/12/2023 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:53 | 2023-12-13
شملت 8 أشخاص... عقوبات أميركية - بريطانية جديدة على "حماس"
08:40 | 2023-12-13
نائب يسقط على الأرض فجأة... أُصيب بأزمة قلبيّة وحالته حرجة (فيديو)
08:30 | 2023-12-13
مادة في اتفاق "كوب28" وراء موافقة السعودية على اتفاق المناخ.. ما هي؟
08:22 | 2023-12-13
الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل من دون وكيل محلي
08:00 | 2023-12-13
المئات تعرّضوا لعمليات "بتر".. هذا ما فعلته الحرب بـ"أطفال غزّة"!
07:57 | 2023-12-13
مشهد غير مألوف في السعوديّة... الثلوج تكسو قمم الجبال إليكم هذا الفيديو
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
13/12/2023 16:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24