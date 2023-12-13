حادث سير مروّع في دولة عربيّة.. رقم الجرحى مرتفع جدّاً وهذا عدد القتلى (صور)

استفاق الأردنيون اليوم الأربعاء على حادث سير مروع، فقد توفي 5 أشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب باتجاه الشمال الأردني، إثر انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية. (العربية)

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