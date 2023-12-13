فيديو ينتشر... هذه آخر مشاهد لـ10 جنود إسرائيليين قبل مقتلهم في غزة!

فيديو متداول نشرته منصات إسرائيلية تقول إنه للجنود الـ10 الذين لقوا مصرعهم الليلة الماضية خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة وكان بينهم 7 ضباط، وهي الحصيلة الأكبر منذ بدء الهجوم البري.#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/tpIDlOyArp
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 13, 2023
فيديو متداول نشرته منصات إسرائيلية تقول إنه للجنود الـ10 الذين لقوا مصرعهم الليلة الماضية خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة وكان بينهم 7 ضباط، وهي الحصيلة الأكبر منذ بدء الهجوم البري.#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/tpIDlOyArp