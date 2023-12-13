فيديو ينتشر... هذه آخر مشاهد لـ10 جنود إسرائيليين قبل مقتلهم في غزة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ في إسرائيل، فيديو للجنود الـ10 الإسرائيليين، الذين قُتلوا الليلة الماضية، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بين القتلى الـ10، هناك 7 ضباط.