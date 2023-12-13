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عربي-دولي

تقييم استخباراتي بريطاني يكشف: روسيا أطلقت 15 طائرة هجومية على أوكرانيا

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:41
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أفاد تقييم استخباراتي صادرعن وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا أطلقت، حوالي 15 طائرة هجومية على أوكرانيا.

وأفاد التقرير البريطاني أن طائرات مسيرة أحادية الاتجاه من طراز "شاهد" ، أطلقت من بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.
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وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس"، أنه في 5 كانون الأول الجاري، زعم مسؤولون روس أنهم اعترضوا 41 هجوماً بطائرات أوكرانية بدون طيار على البنية التحتية العسكرية الروسية في القرم، تشمل محيط موقع "كيب تشودا".

يشار إلى أن "كيب تشودا"، الواقع في جنوب شرق شبه جزيرة القرم، هو موقع معروف لإطلاق الطائرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، يستخدمه الروس منذ أوائل أيلول الماضي، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي البريطاني.

ومن المرجح على نحو كبير أن تقوم روسيا بتوزيع قدرات إطلاق الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه بدون طيار عبر عدة مواقع، كإجراء لحماية قواتها، ولتعقيد جهود قوات الدفاع الجوي الأوكراني.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثاً يومياً بشأن الحرب، في 24 شباط عام 2022.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.
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