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صحة

مرضٌ ينتشر في غزة.. الأطفال مُهددون به وما يجري خطير!

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:43
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يعاني قطاع غزة من تردي الأوضاع الصحية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بين السكان بعد تزايد الحالات المصابة بمرض الجدري خاصة في جنوب القطاع الذي يعج بمئات الآلاف من النازحين.
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وكان مدير مستشفى أبو يوسف النجار، في مدينة رفح، مروان الهمص، حذر في وقت سابق من تحول مرض الجدري المنتشر بين الأطفال النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى وباء خلال أيام، في ظل عدم توفر العلاجات اللازمة لاحتواء هذا المرض.

الهمص حذر أيضاً من تفشي المرض ومضاعفاته التي تؤثر على سلامة أجهزة الجسم خاصة مع انهيار الأوضاع الصحية بالمدينة، ونقص الأسرَّة بالمستشفى.

من جانبه، أوضح شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن مرض الجدري وغيره من أمراض الجهاز التنفسي تنتشر عن طريق السعال أو الكحة، وتزيد الإصابات بتلك الأمراض في فصل الشتاء حيث تنشط الفيروسات في هذا الفصل.

وأضاف حته أن الوضع الصحي السيء في قطاع غزة وعدم توفر وسائل النظافة بالشكل المناسب لا سيما مع النقص الشديد في المياه يشكل بيئة مناسبة لانتشار مرض الجدري.

كذلك، شدد على أن مرض الجدري ليس خطيراً وهو يصيب الأطفال والحوامل بنسبة أعلى بسبب ضعف مناعتهم.

وحول أبرز أعراض هذا المرض، أفاد استشاري الطب الوقائي بأنها تأتي على النحو التالي:

• الصداع والحمى والميل للقيء مع آلام في الظهر والجسم بشكل عام.
• ظهور نتوءات على الجسم مثل بثور لونها أحمر في البداية.
• يتكون داخل البثور صديد، وتظهر تلك البثور في البداية في الفم واللسان ثم تنتشر إلى اليدين والساقين والقدمين.
• خلال مدة ظهور هذه الأعراض يمكن لحامل المرض إصابة غيره بالعدوى ما يتطلب عزل المصابين.

أما عن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار هذا المرض فأوضح شريف حته أنها يجب أن تكون وفق التالي:
• عزل المريض فور ظهور أعراض الجدري عليه.
• نظافة الأيدي باستمرار، ونظافة الأسطح.
• التهوية الجيدة.
• البعد عن الاحتكاك بالمصابين
• إعطاء اللقاح للمخالطين للمصاب، حيث يوجد نوعان من اللقاح يمكن إعطائهم للمخالطين، ويمكن الحصول على نتائج جيدة لهذه اللقاحات حتى لو أعطيت بعد أسبوع من مخالطة المريض.

أما طرق العلاج لمرض الجدري فهي:

• مضادات حيوية خاصة بفيروس الجدري.
• خوافض للحرارة.
• مسكنات للآلام.
• كريمات توضع على الحبوب التي تظهر على الجلد.
• تلقي العلاج في حالة ظهور أي أعراض.

طرق التعامل مع الجدري جنوب قطاع غزة:

وفي ما يتعلق بطرق التعامل مع انتشار هذا المرض في ظل عدم توفر الأدوية والمناخ الصحي المناسب بسبب استمرار الحرب وانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، أوضح حته أن "مرض الجدري في كل الأحوال ليس خطيراً"، وأضاف: "يمكن الاكتفاء بخوافض الحرارة ومضادات الالتهاب في حال عدم توفر الأدوية واللقاحات المناسبة، مع عزل المرضى حتى لا ينقلون المرض لمن حولهم".
ولفت إلى أن "أعراض المرض تستمر من أسبوعين لثلاثة أسابيع ثم تختفي تلقائيا حتى دون الحصول على علاج"، وأضاف: "كذلك، تبرز خطورة هذا المرض لمن لديهم مشاكل في المناعة أو الحوامل وهي فئات ليست كثيرة، حيث يمكن أن يسبب الجدري مضاعفات تُدمر البنكرياس وتُعرض أجهزة الجسم للخطر، وما عدا ذلك فالمرض ليس خطيراً". (سكاي نيوز عربية)

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