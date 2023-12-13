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عربي-دولي

الحزن يُصيب الإعلام مُجدّداً... إستشهاد مراسل "الميادين" في غزة (صور)

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:48
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن استشهاد الصحفي في قناة "الميادين" عبد الكريم عودة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب. (روسيا اليوم)
 
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مقتل مراسل قناة

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غزة

الميادين

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