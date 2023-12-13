الحزن يُصيب الإعلام مُجدّداً... إستشهاد مراسل "الميادين" في غزة (صور)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن استشهاد الصحفي في قناة "الميادين" عبد الكريم عودة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب. (روسيا اليوم)

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