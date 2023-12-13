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إقتصاد

بلدٌ يُخفض قيمة عملته 50 بالمئة... كم أصبحت تُساوي أمام الدولار؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 07:22
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أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، عن خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.

وكان وزير الاقتصاد الجديد لويس كابوتو قد أشار إلى أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وستخفض دعم الطاقة وستلغي مناقصات الأشغال العامة في خطوة تهدف لحل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.
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وقال كابوتو إن "الخطوة ستكون مؤلمة على المدى القصير لكنها ضرورية لخفض العجز المالي ومعدل التضخم إلى ثلاثة أرقام". (روسيا اليوم)

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