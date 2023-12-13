بلدٌ يُخفض قيمة عملته 50 بالمئة... كم أصبحت تُساوي أمام الدولار؟

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أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، عن خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.وكان وزير الاقتصاد الجديد لويس كابوتو قد أشار إلى أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وستخفض دعم الطاقة وستلغي مناقصات الأشغال العامة في خطوة تهدف لحل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.وقال كابوتو إن "الخطوة ستكون مؤلمة على المدى القصير لكنها ضرورية لخفض العجز المالي ومعدل التضخم إلى ثلاثة أرقام". (روسيا اليوم)