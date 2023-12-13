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عربي-دولي

نائب يسقط على الأرض فجأة... أُصيب بأزمة قلبيّة وحالته حرجة (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2023 | 08:40
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تعرّض نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، حسن بيتميز، لأزمة قلبية، خلال إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
 
ووفقا لوسائل إعلام تركية، كان بيتميز يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة، وكانت آخر كلماته: "ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا ولكن ليس من التاريخ... إسرائيل لن تنجو من غضب الله"، قبل أن يقع على الأرض فجأة، في لحظة التقطتها كاميرات البث المباشر في جلسة البرلمان.
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وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن "في حالة حرجة".

وبحسب صحيفة "ديلي صباح"، يعاني بيتميز، من مرض السكري.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بيتميز يخضع للرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
وبدوره، صرح رئيس حزب "السعادة الإسلامي"، تيميل كارامولا أوغلو، للصحفيين، بأن صحة بيتميز، لا تزال في خطر، داعيا الجميع للصلاة من أجل شفائه. (سبوتنيك)
 
 
 

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