شملت 8 أشخاص... عقوبات أميركية - بريطانية جديدة على "حماس"

Advertisement

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا المزيد من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة حماس.وأضافت أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية. (العربية)