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عربي-دولي

شملت 8 أشخاص... عقوبات أميركية - بريطانية جديدة على "حماس"

Lebanon 24
13-12-2023 | 08:53
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كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا المزيد من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة حماس.

وأضافت أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية. (العربية)
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