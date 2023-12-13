حادثة غريبة جدّاً... كلب ينبح خلال إجتماع مجلس النواب! (فيديو)

#كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي 🦮

بدأ كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في جلسة للبرلمان الأوروبي، ما أثار موجة من الضحك والاستعجاب بين الحاضرين من مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى.!!

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