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عربي-دولي

حادثة غريبة جدّاً... كلب ينبح خلال إجتماع مجلس النواب! (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2023 | 09:01
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حصل خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في مدينة بروكسل.
وأظهرت اللقطات خلال البث المباشر لاجتماع البرلمان الأوروبي في بروكسل بدء كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأثار هذا الحادث موجة من الضحك والاستعجاب بين النواب الحاضرين، حيث تساءل البعض عن مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى. (سبوتنيك)
 
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