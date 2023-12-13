أبرز فرقة... ما هو لواء "جولاني" الإسرائيليّ؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسم لواء جولاني برز على نطاق واسع، بعد الإعلان عن مقتل ضباط خلال كمين في حيّ الشجاعية، شرق مدينة غزة.وتأسس اللواء في 22 شباط 1948، أي حتى قبل قيام إسرائيل، وشارك في معارك عديدة منها في محيط بحيرة طبرية.وهو أول الألوية التي انضمت إلى الجيش الإسرائيلي، لذلك يحمل أيضا اسم "اللواء 1"، وينتمي إلى سلاح المشاة، ويعتبر من قوات النخبة في الجيش.وينظر إلى جنود هذا اللواء على أنهم نخبة الجيش، لكون بعض وحداته وخاصة "إيغوز" يخضعون لتدريبات قاسية واختبارات صارمة، تتعلق بنصب الكمائن واستراتيجيات الاستطلاع والتمويه، ويتطلب الأمر قدرات بدنية وقتالية عالية.ويضم اللواء في صفوفه آلاف الجنود.ولهذا اللواء رمز هو شجرة زيتون خضراء اللون على خلفية صفراء اللون، وله علم يتكون من مثلثين أخضر وأصفر، ويرتدي الجنود فيه قبعات خاصة بنية اللون.وتمركز قوات لواء جولاني في البداية في الوديان والتلال في الجليل الأدنى، ومن هنا جاءت تسميته، ومقره معسكر يقع بين عكا و نهاريا. (سكاي نيوز)