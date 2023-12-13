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عربي-دولي

مطلع السنة.. واشنطن تترقب تحولاً في عمليات إسرائيل في غزة

Lebanon 24
13-12-2023 | 09:19
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بعدما طغت الخلافات بشكل واضح بين إسرائيل والولايات المتحدة حول إدارة الحرب في قطاع غزة، على الرغم من دعم الإدارة الأميركية القوي والمتواصل لتل أبيب، كشف عدد من المسؤولين المطلعين أن الإدارة الأميركية تترقب تغييرا في العمليات الحربية الإسرائيلية قريبا.
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فقد كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن تتوقع أن يتم تقليص كثافة وحدة العمليات القتالية في جنوب غزة، لتصبح أكثر دقة واستهدافا في أوائل كانون الثاني المقبل. 
 
كما أوضحوا أن إدارة الرئيس جو بايدن تترقب تحولاً في التكتيكات العسكرية في غزة خلال كانون الثاني على الأرجح، لتتحول الضربات الإسرائيلية الواسعة إلى محددة تستهدف قادة حماس الكبار أو الأهداف المهمة، حسب ما نقلت" فاينانشيل تايمز."

وقال مسؤول كبير: "سيكون النهج مختلفًا مع وجود عدد أقل من القوات على الأرض جنوب غزة". 

ولا تزال لدى إسرائيل أهداف عسكرية عدة لم تحققها في جنوب غزة، وتستند إليها لتبرير توغلها وهجومها المستمر حول خان يونس وغيرها من المناطق التي تعتقد أن كبار رؤوس حماس يختبئون فيها، وفقا للمسؤولين. 
 
ويأتي هذا التوقع حول التحول الإسرائيلي في التكتيكات بينما يزور جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، غدا الخميس والجمعة، مرة أخرى تل أبيب لمناقشة الحرب والاستعدادات للمرحلة التي تليها، فضلا عن ملف إدارة قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يحث الحكومة الإسرائيلية على أن تكون أكثر دقة في عملياتها العسكرية وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
 
وكانت مصادر مطلعة أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية أن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر، مشددة على أنه كلما طالت الحرب أصبحت أصعب على الجميع. (العربية) 
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