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عربي-دولي

تغريم وزارة الدفاع البريطانية بـ35 ألف جنيه إسترليني... ما السبب؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:45
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غُرمت وزارة الدفاع البريطانية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.

ووفقا لمكتب مفوض المعلومات البريطاني، فقد سربت وزارة الدفاع البريطانية عن طريق الخطأ عناوين البريد الإلكتروني لمواطنين أفغان أرادوا الوفود إلى بريطانيا، فأرسلت لهم خطابات حول شروط الإجلاء، مشيرا إلى أن هذا الخطأ أضر بنحو 265 شخصا. (روسيا اليوم)
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