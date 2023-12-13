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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

Lebanon 24
13-12-2023 | 11:13
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.


وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
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