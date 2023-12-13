بايدن متخوف من احتلال إسرائيل لقطاع غزة.. "نحن نقرر من يعود" !

كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وجه رسائل إلى حكومة بنيامين نتنياهو، من خلال تصريحه بأن إسرائيل "بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي".

الرسائل تضمنت أيضاً أنه يجب على نتنياهو "تقوية وتغيير" حكومته، واعتبرت تقارير صحافية اليوم، الأربعاء، أنها رسائل تحمل بين طياتها احتمال "صدام شديد" بينهما.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أقوال بايدن جاءت في أعقاب أقوال مسؤولين إسرائيليين لنظرائهم الأميركيين، وبينها وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أثناء زياراتهم لتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يطرح موضوعين آخرين تحدث عنهما الإسرائيليون أثناء لقائهم مع المسؤولين الأميركيين. الموضوع الأول هو وضع السلطة الفلسطينية "المتضعضع"، والثاني هو التخوف من أن تحتل إسرائيل منطقة في قطاع غزة وعدم الانسحاب منها.

وأبلغ الإسرائيليون الأميركيين بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من شمال قطاع غزة في نهاية العملية العسكرية فيها، وأنه لن يسمح بعودة جميع المهجرين من شمال القطاع بالعودة إلى منطقتهم وأن هذه ستكون "عملية تدريجية، ونحن سنقرر من سيعود إلى الشمال ومن لا يعود.





