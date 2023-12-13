اجتماعات متتالية لنتنياهو حول وضعه السياسي.. كرر الكثير من الجمل ويقاتل من أجل البقاء

يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحسي صورته السياسية في وقتٍ، تتراجع فيه شعبيته هو وحزبه بشكل كبير جداً.

وفي ظل تزايد الانتقادات، عقد نتنياهو اجتماعيين على الأقل الأسبوع الماضي، جرى خلالهما التداول في وضعه السياسي وفي خطوات يعتزم القيام بها بهدف تحسين صورته أمام الجمهور.

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وبحسب صحيفة "هآرتس" اليوم، وصفت هذه المداولات بأنها سياسية وليست أمنية، وشارك فيها مقربون من نتنياهو، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، إضافة إلى عدد من مستشاري نتنياهو.

وكانت أقوال نتنياهو لافتة خلال، عندما قال إن "عدد ضحايا أوسلو مطابق لـ7 تشرين الأول"، وكان يشير بذلك إلى عدد القتلى الإسرائيليين بعد توقيع اتفاق أوسلو وخلال الانتفاضة الثانية.

وأفادت الصحيفة بأن رسالة نتنياهو بعدم العودة إلى خطأ أوسلو تعالت خلال المداولات السياسية التي أجراها نتنياهو في الأيام الأخيرة.





