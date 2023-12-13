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عربي-دولي

الإعلام ينزف مجدداً في غزة.. صحافيان إثنان ينضمان إلى قافلة الشهداء

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:01
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أفادت قناة "الجزيرة" باستشهاد صحفيين اثنين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 89.
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