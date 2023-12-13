يحمل جثة الطفل لينقذها من الغرق.. مشاهد مؤثرة في غزة تحت المطر (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر من مخيم جباليا الفلسطيني، حيث سعى أحد الشبان لنقل جثة شهيدٍ تحت المطر خشية من غرقها.

In the midst of the floods engulfing the streets in Jabalia refugee camp, north of Gaza, a boy carries the weight of a child's lifeless body.



We will not forget. pic.twitter.com/EjWhCTvGFP — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 13, 2023 Advertisement

In the midst of the floods engulfing the streets in Jabalia refugee camp, north of Gaza, a boy carries the weight of a child's lifeless body.



We will not forget. pic.twitter.com/EjWhCTvGFP — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 13, 2023

وانتشرت لقطات تُظهر الشاب وهو يحمل جثمان طفل شهيد، أخرجه من المنطقة التي غمرتها المياه، لنقلها إلى مكان يمكن تأمين قبر فيه، بسبب الحصار الإسرائيليّ المشدد على المنطقة، وعدم القدرة على الوصول إلى المقابر. وانتشرت لقطات تُظهر الشاب وهو يحمل جثمان طفل شهيد، أخرجه من المنطقة التي غمرتها المياه، لنقلها إلى مكان يمكن تأمين قبر فيه، بسبب الحصار الإسرائيليّ المشدد على المنطقة، وعدم القدرة على الوصول إلى المقابر.



ومشهد آخر يظهر كيف غرقت سيارة الإسعاف بالأمطار، في حين يحمل المسعف إحدى المصابات على كتفه، وينقله إلى مكان آمن.