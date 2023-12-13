يحمل جثة الطفل لينقذها من الغرق.. مشاهد مؤثرة في غزة تحت المطر (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر من مخيم جباليا الفلسطيني، حيث سعى أحد الشبان لنقل جثة شهيدٍ تحت المطر خشية من غرقها.
وانتشرت لقطات تُظهر الشاب وهو يحمل جثمان طفل شهيد، أخرجه من المنطقة التي غمرتها المياه، لنقلها إلى مكان يمكن تأمين قبر فيه، بسبب الحصار الإسرائيليّ المشدد على المنطقة، وعدم القدرة على الوصول إلى المقابر.
ومشهد آخر يظهر كيف غرقت سيارة الإسعاف بالأمطار، في حين يحمل المسعف إحدى المصابات على كتفه، وينقله إلى مكان آمن.
ويعاني الفلسطينيون، من آثار الدمار الواسع الذي أحدثه العدو الإسرائيلي، في كافة أنحاء القطاع، وغرق خيامهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت.