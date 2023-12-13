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عربي-دولي

لابيد يهاجم نتنياهو ويطالبه بالتنحي.. كاذب ويحرض على الكراهية !

Lebanon 24
13-12-2023 | 12:37
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هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، مطالباً بعد استمراره في الحكومة الإسرائيلية.
وفي سلسلة تغريدات كتبها على حسابه في منصة "إكس"، قال يائير لابيد "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الجدل اختراعاً، تشاجرت مع الولايات المتحدة، تشاجرت معي، تشاجرت مع بيني غانتس وغادي آيزنكوت.. لا يوجد شخص واحد في العالم يقول إنه يجب تسليم غزة إلى أبو مازن في اليوم التالي للحرب.. ولا أي أحد! لقد ابتكر هذه الفكرة غير القابلة للتنفيذ، حتى يتمكن من القول إنه سيحاربها بكل قوته.
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واعتبر أن الأمر خطير، إذا كان هناك شخص واحد في إسرائيل يمكن أن يخسر أمام عدو غير موجود، فهو نتنياهو".
وتابع لابيد: "الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم.
وأضاف: "لم يتعلم شيئاً من السابع من تشرين الاول، ولم تغيره الكارثة، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه، لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في القيادة، إنه خطر للغاية".
 

المصدر: روسيا اليوم
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