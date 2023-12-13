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ضابط أميركي: إسرائيل خسرت الحرب إعلامياً

Lebanon 24
13-12-2023 | 14:11
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كشف ضابط في سلاح الجو الأميركي شارك في مداولات داخلية بإدارة بايدن ومناقشات مع نظرائه الإسرائيليين بأن إسرائيل خسرت الحرب الإعلامية لأنها تسببت بالكثير من الدمار والقتل.
الضابط صرح لصحيفة "نيوزويك" وقال: "جزء من المشكلة في النهاية هو غطرسة إسرائيل، حتى بالنسبة لنا، فهم في محادثات خاصة وصريحة، أشاروا إلى هجوم حماس المفاجئ و وحشيته، واستحضروا المحرقة، وألقوا باللوم على حماس، وأشاروا إلى أحداث 11 أيلول".
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وأضاف: "برروا عمليتهم التي لا ترحم بأن (هذا لن يحدث مرة أخرى). والحقيقة البسيطة هي أن إسرائيل خسرت الحرب الإعلامية لأنها افتعلت الكثير من الدمار، حتى لو كان بإمكانهم تبرير كل هجوم فردي".
وبحسب صحيفة "نيوزويك"، أن "إسرائيل تركز على نهج – كل ضربة على حدة وامتثالها لمتطلبات القانون الدولي – بينما تركز واشنطن على النتائج، إنه خلاف فلسفي يساعد على تفسير طبيعة الهجمات الإسرائيلية وضراوة النقاش العام".


المصدر: روسيا اليوم
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