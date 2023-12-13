نتنياهو يرفض مقترحاً لرئيس الموساد لعقد صفقة جديدة مع حماس

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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ثلاثة مصادر "مطلعة"، مساء اليوم، الأربعاء قالوا إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" الذي عارضوا المقترح الذي قدمه رئيس الموساد. عارض "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، مقترحاً قدمه رئيس الموساد، دافيد برنياع، بأن يسافر مجددا إلى العاصمة القطرية، الدوحة، بهدف إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ثلاثة مصادر "مطلعة"، مساء اليوم، الأربعاء قالوا إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" الذي عارضوا المقترح الذي قدمه رئيس الموساد.

وأشارت القناة 13 في تقريرها إلى "خلافات في ‘كابينيت الحرب، بشأن مواصلة التحرك الإسرائيلي في ما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة".

وبحسب التقرير، فإن رئيس "المعسكر الوطني"، غانتس، يرى أن على "إسرائيل تحيّن الفرصة لاستئناف المفاوضات".

في المقابل، يرى رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير أمنه، غالانت، أن على إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في قطاع غزة و"انتظار إشارة من حركة حماس بأنها تريد عقد صفقة جديدة"، يكون ثمنها بالنسبة لإسرائيل مقبولا وهي إشارة "لم تصل حتى الآن".





