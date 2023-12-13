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عربي-دولي
نُصرة لغزة.. نداءٌ من مجموعة "الإضراب الشامل" حول العالم!
Lebanon 24
13-12-2023
|
14:51
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في خطوة اعتبرت استكمالاً للحراك الشعبي العالمي الذي انطلق منذ أيام تضامناً مع غزة، دعت مجموعة "الاضراب الشامل" من مختلف النشطاء حول العالم إلى خطوات تصعيدية تحت عنوان اقتصادي، للضغط باتجاه وقف إطلاق النار ووقف الابادة الجماعية في غزة، وذلك من خلال بيان تمّ اطلاقه عبر مواقع التواصل وتفاعل معه عدد كبير من المؤثرين.
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وشدّد بيان المجموعة على ضرورة "إحداث حالة من الضغط على الحكومات الداعمة لإسرائيل"، مؤكداً أهمية وجود حالة من الضغط الشعبي على البنوك التي تملك السلطة على صنّاع القرار في العالم، وأضاف: "كذلك، ندعو أيضاً جميع العرب المتواجدين في الدول العربية والغربية إلى البدء بسحب أموالهم من البنوك الغربية وتوجيهها للبنوك العربية والإسلامية حول العالم دعما لأوطانهم المساندة للقضية الفلسطينية".
وطالبت المجموعة بـ"وقف إطلاق النار فوراً والإبادة الجماعية ضد أهل غزة، وإنهاء سياسات دعم الاحتلال والإبادة والتطهير العرقي في فلسطين"، وتابعت: "كذلك، نطالب بوقف إمدادات الأسلحة والذخائر والتمويل والدعم عن الجيش الإسرائيلي وفرض عقوبات دولية على إسرائيل ومحاكمة قياداتها".
كذلك، دعا بيان المجموعة إلى "فتح معابر قطاع غزة
للإمدادات الإنسانية والمعيشية فوراً دون قيود"، معلناً أنه سوف يتم اتخاذ خطوات تصعيديّة أكبر في حال عدم الإستجابة لهذه المطالب الشعبيّة العادلة.
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