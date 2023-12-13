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عربي-دولي

خوفاً من حماس.. إسرائيل تنوي نشر عناصر أمن على الجانب المصري

Lebanon 24
13-12-2023 | 15:48
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تنوي إسرائيل إمكانية نشر عناصر أمن إسرائيليين على الجانب المصري من معبر رفح، للتأكد من عدم إقدام عناصر من حركة حماس على "الهروب" أو "تهريب" رهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة إلى مصر.
وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن هذه الإجراءات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، هي موضوع مباحثات وعميلة تنسيق أمني تجري في هذه الأثناء بين الجانبين المصري والإسرائيلي.
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يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن جيش العدو الإسرائيلي يراقب محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، بحجة العمل على إحباط محاولات محتملة لـ"هروب قيادات في حركة حماس أو تهريب رهائن إلى مصر".


المصدر: BBC - رصد "لبنان 24"
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