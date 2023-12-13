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إستطلاع رأي.. تأييد "حماس" يرتفع في هاتين المنطقتين!

Lebanon 24
13-12-2023 | 16:36
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أظهر استطلاع للرأي بين الفلسطينيين، أجرته وكالة "أسوشيتد برس" في زمن الحرب الإسرائيلية ضدّ غزة، ونشرته اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في دعم حركة "حماس" داخل غزة والضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

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وأجري الاستطلاع في الفترة من 22 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول، وشمل 1231 شخصاً في الضفة الغربية وغزة.

وأجرى العاملون في الاستطلاع 481 مقابلة شخصية مع فلسطينيين في غزّة خلال وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعاً وانتهى في الأول من كانون الأول.

وقال 44% من المستطلعين في الضفة الغربية أنهم يؤيدون حماس، مقارنة بـ 12% فقط في أيلول. وفي غزة، حصلت حماس على دعم بنسبة 42%، بارتفاع طفيف عن 38% قبل ثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه، فقد تبيّن أن 57% من المشاركين في غزة و82% في الضفة الغربية، يرون أنّ "حماس" كانت على حق في شن هجوم تشرين الأول"، بحسب الاستطلاع.

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