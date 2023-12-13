ضربة مؤلمة للواء جولاني.. كمين محكم في غزة أسفر عن مقتل 9 جنود

تعرض لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لـ"ضربة مؤلمة" في كمين محكم لكتائب "القسام" أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.

وقال، العقيد يائير بلاي، قائد لواء جولاني الضربة مؤلمة.. فقدنا أصدقاء حميمين ومقاتلين وقادة".

Advertisement

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، كمين القسام في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم "قاس وصعب".



ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تفاصيل كمين "القسام"، وقالت إن عناصر "القسام" فجروا قنبلة مضادة للأفراد في مجموعة من الجنود من وحدة "جولاني لحظة دخولها مجمعا في الشجاعية، تزامنا مع هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية، ما ادى لمقتل 4 جنود من الوحدة، مضيفة أنه خلال محاولة إخلائهم، تعرضت القوات الإسرائيلية لتفجير 3 عبوات ناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 ضابطاً وجندياً.





